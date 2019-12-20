Прокуратура: постановление Конституционного суда требует изменений в областной закон

Прокуратура: постановление Конституционного суда требует изменений в областной закон
Виталий Невар / Новый Калининград
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Постановление Конституционного суда, вынесенное в отношении одного региона является основанием для корректировки законодательства в остальных российских регионах. Об этом говорится в ответе областной прокуратуры на запрос лидера регионального отделения партии «Яблоко» Игоря Плешкова относительно отмены запрета на проведение митингов, пикетов и шествий около зданий, где располагаются органы власти.

«Постановление Конституционного суда РФ от 1.11.2019 № 33-11 содержит указание на то, что признание пункта 6 статьи 5 закона республики Коми „О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в республики Коми“ требует внесения необходимых изменений не только в закон республики Коми, но и внесения изменений в законы других субъектов РФ, содержащие положения, аналогичные предусмотренным указанным законоположением», — говорится в ответе прокуратуры.

При этом прокуратура не усматривает оснований для применения мер прокурорского реагирования, поскольку группа депутатов-единороссов уже внесла законопроект с предложениями разрешить митинги около зданий, где находятся органы власти.

Ранее Конституционный суд признал незаконным запрет на проведение митингов около зданий, где размещаются чиновники, рассматривая обращение из республики Коми.

В середине декабря 7 депутатов облдумы во главе с председателем Мариной Оргеевой внесли в региональный парламент законопроект об отмене запрета на проведение митингов, пикетов и шествий около зданий, в которых располагаются органы власти.
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