На каждого жителя области в среднем приходится 221 тыс. рублей долгов по кредитам

На каждого жителя области в среднем приходится 221 тыс. рублей долгов по кредитам
Виталий Невар / Новый Калининград
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За год закредитованность жителей Калининградской области выросла на 17%. В настоящее время регион входит в число 20 субъектов России с самыми большими долгами населения по кредитам, свидетельствуют итоги исследования РИА «Новости».

В настоящее время на на каждого жителя области в среднем приходится 221,4 тысячи долгов по кредитам. С 2019 года цифра увеличилась в среднем на 38,6 тысячи рублей. Сейчас среднедушевой долг составляет 62,7% от средней годовой зарплаты.

В целом по России объем кредитов населения за 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) вырос на 19,4%, до 17,2 триллиона рублей. При этом средняя номинальная зарплата за последний год выросла значительно меньше — на 8,9%. Суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 37 тысяч рублей, до 227 тысяч. «Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой зарплате, растет достаточно быстро — с 44,9% в 2018 году до 47,1% в текущем рейтинге», — отмечает агентство.

Самой закредитованной в России оказалась Калмыкия, где среднедушевой долг составляет 86,2% от средней годовой зарплаты.

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