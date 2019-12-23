Медведев продлил эксперимент tax free в России еще на год

Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил эксперимент tax free (возврат НДС иностранцам) еще на год. Помимо этого проект будет распространен еще на три региона. Об этом сообщает ТАСС.

«К 13 регионам, где это все действует, добавятся еще три: это Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края», — сказал Медведев на совещании вице-премьеров.

По словам премьера, снимается привязка магазинов к конкретным адресам. Теперь в проекте может участвовать вся зарегистрированная розничная торговля региона.Также первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов проинформировал, что в проекте вводится электронный документооборот.

«Теперь уже будет не обязательно заполнять в бумажном виде все необходимые документы, все будет осуществляться в электронном виде», — отметил министр.

В Калининграде в основном оформляют tax free на одежду. Однако в октябре прошлого года зафиксирована покупка бытовой техники.

Напомним, что у таможенных органов есть возможность отслеживать покупки россиян за рубежом.