СМИ: «Автотор» в зоне риска из-за отмены субсидий автопрому с низкой локализацией

СМИ: «Автотор» в зоне риска из-за отмены субсидий автопрому с низкой локализацией
Виталий Невар / Новый Калининград
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«Автотор» выступал против введения властями дифференцированного, привязанного к уровню локализации механизма доступа к компенсации утильсбора, на котором в итоге решили остановиться власти. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Из-за большого объема собираемых в режиме крупноузловой сборки автомобилей калининградское предприятие попало в зону риска. Однако эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что из-за большого влияния «Автотора» на показатели калининградской экономики предприятию удастся пролоббировать себе дополнительные субсидии.

О том, что власти решили лишать субсидий автопром с низкой локализацией, стало известно на прошлой неделе.

В «Автоторе» тогда заявили, что решение было для них неожиданным.

Размер утильсбора для наиболее популярных марок автомобилей в России составит порядка 170 тыс. руб.
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