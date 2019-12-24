СМИ: «Автотор» в зоне риска из-за отмены субсидий автопрому с низкой локализацией

«Автотор» выступал против введения властями дифференцированного, привязанного к уровню локализации механизма доступа к компенсации утильсбора, на котором в итоге решили остановиться власти. Об этом сообщает издание «Ведомости».



Из-за большого объема собираемых в режиме крупноузловой сборки автомобилей калининградское предприятие попало в зону риска. Однако эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что из-за большого влияния «Автотора» на показатели калининградской экономики предприятию удастся пролоббировать себе дополнительные субсидии.

О том, что власти решили лишать субсидий автопром с низкой локализацией, стало известно на прошлой неделе.

В «Автоторе» тогда заявили, что решение было для них неожиданным.

Размер утильсбора для наиболее популярных марок автомобилей в России составит порядка 170 тыс. руб.