Новак пообещал, что «Северный поток-2» запустят до конца 2020-го

Новак пообещал, что «Северный поток-2» запустят до конца 2020-го
Виталий Невар / Новый Калининград
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Газопровод «Северный поток-2» будет запущен до конца 2020 года. Об этом заявил глава Министерства энергетики России Александр Новак, пишет «Коммерсант».

Одним из вариантов достройки «Северного потока-2» является трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который сейчас находится в порту Находки, уточнил министр.

«До конца 2020 года «Северный поток-2» будет запущен. Один из вариантов (достройки) — это судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке. Но потребуется некоторое время на допподготовку»,— сказал Новак.

Напомним, 21 декабря США ввели санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». После этого трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работы.


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