США ввели санкции против «Северного потока-2», МИД России выступил с заявлением

США ввели санкции против «Северного потока-2», МИД России выступил с заявлением
Виталий Невар / Новый Калининград
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Накануне вступили в силу санкции США против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Санкции предусмотрены в американском оборонном бюджете, подписанном Дональдом Трампом, сообщает РБК.

Один из подрядчиков «Газпрома», трубоукладчик «Северного потока-2», швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ на газопроводе.

Ограничения из-за «Северного потока-2» предполагают блокировку всех американских активов подпадающих под санкции компаний (например, тех,что предоставляют суда для прокладки труб по дну Балтийского моря), запрет на операции с ними и запрет на въезд представителей компаний в Соединенные Штаты.

В правительстве Германии в субботу назвали санкции против «Северного потока-2» вмешательством США во внутренние дела. Там отметили, что ограничения затрагивают немецкие и европейские предприятия. Против санкций выступил также Евросоюз.

В связи с произошедшим российский в субботу МИД выступил с заявлением, в котором говорится, что целью американских санкций является не защита европейской энергобезопасности, а лишение Европы «гарантированных источников» энергоснабжения из России и что США стремятся навязать европейским потребителям свой сжиженный газ, который дороже российских трубопроводных поставок. Тем самым Вашингтон хочет замедлить развитие европейской экономики, считают в министерстве.

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