Суд: налоговая незаконно доначислила силикатному заводу более 18 млн

Калининградские налоговые органы допустили серьезные ошибки в части определения объемов прибыли единственного в области производителя силикатного кирпича «Силикатстром» и потребовали у него доплатить необоснованно много налогов. Это следует из опубликованного решения Арбитражного суда Калининградской области.



Как видно из материалов судебного разбирательства, в 2017 году налоговые органы признали выручку нескольких связанных с «Силикатстром» компаний на упрощенной системе налогобложения выручкой самого производителя и потребовали заплатить с нее налог на прибыль, НДС и штрафы. Однако в ходе длительного судебного разбирательства выяснилось, что налоговики занизили размер расходов производителя кирпича, что привело к завышению объема требуемых налогов.



«По результатам налоговой проверки инспекцией при доначислении налогов не были учтены реальные расходы общества на производство силикатного кирпича, выручка от реализации которого через взаимозависимые лица отнесена на общество. При определении себестоимости кирпича в части вмененной обществу выручки инспекцией не учтено наличие складских запасов силикатного кирпича, произведенного ранее проверяемого периода. Данные обстоятельства подтверждены вышеназванными доказательствами, принятыми судом, и учтены обществом в расчете, представленном при новом рассмотрении дела», — говорится в решении суда.



На этом основании было отменено решение о доначислении компании более 18 млн руб. налогов в том числе 8,6 млн руб. налога на прибыль, поступивших в региональный бюджет.



Также суд счел чрезмерным размер наложенных налоговыми органами штрафов в виду наличия смягчающих обстоятельств, таких как значительный штат сотрудников предприятия, отсутствие других производителей силикатного кирпича в области и снижение доходов компании в 2015-2017 годах.



Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.