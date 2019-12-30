Калининградские компании отказываются от благотворительности. С них требуют НДС

Калининградские компании отказываются от благотворительности. С них требуют НДС
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Калининградский завод производителя детского питания «Хипп» и ряд других предприятий вынуждены отказаться от предоставления благотворительной помощи из-за того, что власти требуют с них оплатить налог на добавленную стоимость с товаров, безвозмездно передаваемых в социальные учреждения. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс, опубликованной на сайте regulation.gov.ru. Поправки разработало Минэкономразвития, которое предлагает освободить от НДС благотворителей, пользующихся отсрочкой в уплате НДС в Калининградской области.

«Рядом промышленных предприятий, среди которых, например, ООО „Хипп“ (производитель детского питания) ранее оказывалась благотворительная деятельность, а теперь в связи с отсутствием возможности пользоваться правом на освобождение от уплаты НДС вынуждены отказаться ‎от указанной деятельности», — говорится в пояснительной записке.

Как пояснила «Новому Калининграду» директор завода «Хипп» Ольга Ратникова, проблема возникла в связи с тем, что в 2016 году для калининградского бизнеса были отменены льготы по таможенным пошлинам и НДС и одновременно было введена отсрочка уплаты НДС. Однако освобождение действует до тех пор, пока компания не делает операций не облагаемых НДС, к которым в частности относится безвозмездная передача продукции социальным учреждениям.

«Чтобы не лишиться вышеупомянутого права [по отсрочке в уплате НДС] (так как основная продукция все-таки вывозится, а не идет на благотворительность), мы вынуждены облагать продукцию для благотворительности НДС, — говорит Ратникова, — Так, например, для того, чтобы воспользоваться правом не уплачивать НДС в соответствии с пп.1.1 п.1 статьи 151 НК, мы были вынуждены обложить налогом стоимость продукции, переданной в благотворительных целях некоммерческим организациям ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям», КРОФ «Открытый мир», Негосударственный центр социальной реабилитации для несовершеннолетних «Яблонька».

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