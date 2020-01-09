Эксперты рассказали, представители каких профессий в РФ самые закредитованные

Эксперты рассказали, представители каких профессий в РФ самые закредитованные
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Долги

Самую большую долговую нагрузку в России имеют водители, продавцы и рабочие (слесари, монтажники, грузчики, сварщики и т.п.). Также представители этих профессий чаще других допускают просрочку по кредитам. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

«Как показывает статистика, определенное влияние на платежеспособность клиента оказывает именно его профессия», — говорится в материале.

Лидеры рейтинга в среднем отдают более 30% дохода на погашение долгов. Для сравнения в материале отмечается, что долговая нагрузка офисных работников составляет 15-20%. Дисциплинированными плательщиками в исследовании названы военнослужащие, учителя и врачи.Также в антирейтинге перечислены такие профессии, как охранники, медики, официанты и кладовщики.

Самый высокий уровень закредитованности в Калининградской области наблюдается среди медиков и фармацевтов. В среднем на каждого жителя области приходится 221 тыс. рублей долгов по кредитам.

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