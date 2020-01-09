Кафедральный собор застраховали на 187 млн рублей

Кафедральный собор застраховали на 187 млн рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Частная компания застраховала Кафедральный собор имени Иммануила Канта на сумму свыше 187 млн рублей. Информация об этом содержится в пресс-релизе страховщика.

Здание собора и органный комплекс застрахованы от пожара, удара молнии, воздействия воды и прочих метеорологических явлений, любых противоправных действий третьих лиц. Общая страховая сумма превышает 187 млн рублей.

В пресс-службе Кафедрального собора уточнили, что договор на данную сумму действительно заключен. Других страховых сделок не заключалось.



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