Россельхознадзор: экспорт с/х-продукции из Калининградской области упал на треть

Россельхознадзор: экспорт с/х-продукции из Калининградской области упал на треть
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

Экспорт подкарантинной сельхозпродукции из Калининградской области по итогам 2019 года сократился на 33% и составил 1,32 млн тонн (в 2018 — 1,98 млн тонн). Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

«На экспорт отправляется зерно, продукты его переработки, посадочный материал, торф, опилки, щепа, срезанные цветы и прочее. Основной объем экспорта составляют зерно и продукты его переработки — 1,03 млн тонн», — отметили в Россельхознадзоре.

Масштабы сокращение экспорта именно зерна в управлении уточнить затруднились, но отметили, что именно снижение вывоза зерна сильно отразилось на показателях экспорта с/х-продукции.

По данным Администрации портов Балтийского моря, за 11 месяцев перевалка зерна через калининградский порт рухнула на 62%. По итогам января-ноября 2017 года перед порт было перевалено 873 тыс. тонн. зерна, в аналогичном периоде 2018 — 1,4 млн тонн, а в январе-ноябре 2019 года только 519 тонн.

Резкое падение экспорта зерна через терминал «Содружества» произошло из-за претензий Россельхознадзора к качеству зерна, экспортируемого компанией.

Позднее стало известно о том, что в Калининградской области из-за критической ситуацией с невозможностью вывоза зерна элеваторы оказались заполнены и зерно хранилось под открытым небом.

«Данная критическая ситуация сложилась в Калининградской области в связи с невозможностью реализации пшеницы урожая 2019 года и требует немедленных решений. Основным трейдером, который ежегодно закупал у аграриев Калининградской области пшеницу и отправлял ее на экспорт является ГК „Содружество“», — говорилось в письме Калининградского зернового клуба, датированном августом.

Позднее калининградское зерно начали экспортировать через клайпедский порт, вывозя товары в Литву железной дорогой. 

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