В России впервые с 2015 года сократились продажи одежды

В России впервые с 2015 года сократились продажи одежды
Виталий Невар / Новый Калининград
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В 2019 году в России впервые за несколько лет зафиксировано падение продажи одежды, пишет в пятницу «Коммерсант» со ссылкой на Fashion Consulting Group (FCG).

По данным аналитиков, продажи одежды, обуви и аксессуаров в стране в прошлом году сократились на 3–4%. Сокращение наблюдается впервые с 2015 года. При этом существенного улучшения ситуации в новом году не ожидается, а аналитики предсказывают рецессию и снижение участниками рынка расходов на развитие.

Участники рынка связывают сокращение оборота российского fashion-рынка с падением доходов населения, ростом НДС, инфляцией, аномально теплыми осенью и началом зимы.

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