Инжиниринговый центр ABB в Калининграде нанял половину от заявленного числа сотрудников

На данный момент инжиниринговый центр ABB нанял 51 сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



«Полтора десятка выпускников российских вузов в настоящий момент проходят обучение в магистратуре Остравского технического университета и в ближайшее время присоединятся к калининградской команде», — сообщается на сайте правительства.

Инжиниринговый центр открылся в апреле 2019 года. Тогда заявлялось, что он обеспечит работой «более 100 высококвалифицированных специалистов».

Губернатор Антон Алиханов называет открытие центра ABB в Калининграде одним из значимых событий, произошедших в области в 2019 году, отмечает пресс-служба правительства.