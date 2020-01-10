Инжиниринговый центр ABB в Калининграде нанял половину от заявленного числа сотрудников

Инжиниринговый центр ABB в Калининграде нанял половину от заявленного числа сотрудников
Новый Калининград
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На данный момент инжиниринговый центр ABB нанял 51 сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Полтора десятка выпускников российских вузов в настоящий момент проходят обучение в магистратуре Остравского технического университета и в ближайшее время присоединятся к калининградской команде», — сообщается на сайте правительства.

Инжиниринговый центр открылся в апреле 2019 года. Тогда заявлялось, что он обеспечит работой «более 100 высококвалифицированных специалистов».

Губернатор Антон Алиханов называет открытие центра ABB в Калининграде одним из значимых событий, произошедших в области в 2019 году, отмечает пресс-служба правительства. 

В 2019 году в том числе для нужд ABB была запущена областная программа субсидирования за счет областного бюджета перевозки сотрудников. К середине декабря этой программой не смогла воспользоваться ни одна компания.
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