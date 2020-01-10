Росстат объявил окончательные данные по инфляции в 2019 году

Росстат объявил окончательные данные по инфляции в 2019 году
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Показатели инфляции в России по итогам 2019 года составила 3% по сравнению с декабрем 2018 года, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,4%. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает RNS со ссылкой на соответствующие данные об индексе потребительских цен в декабре 2019 года Росстата.

«В декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. индекс потребительских цен составил 100,4%, по сравнению с декабрем 2018 г. — 103,0% (в декабре 2018 г. — 100,8%, по сравнению с декабрем 2017 г. — 104,3%)», — привели цитату из сообщения в издании.

До этого в декабре 2019 года Центробанк говорил о снижении темпов инфляции с 3,5% в ноябре до 3%. В Минэкономразвития тогда прогнозировали рост цен в 2020 году на уровне 3%, а ЦБ составил прогноз инфляции в 2020 году в интервале 3,5-4%.

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