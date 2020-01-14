Закон о новых пенсиях не вошел в план правительства на текущий год

Закон о новых пенсиях не вошел в план правительства на текущий год
Виталий Невар / Новый Калининград
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Закон о новой системе накопительных пенсий, который получил название «гарантированный пенсионный план» (ГПП), не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Об этом во вторник, 14 января, передает РБК.

«Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году», — сообщается в издании. Первоначально ввести систему в действие предполагалось с 1 января 2021 года.

Сообщается, что законопроекты о системе ГПП находятся в стадии доработки, поскольку в Минфине стараются учитывать поступившие позиции заинтересованных ведомств и организаций. В издании также уточняется, что по завершении «согласительных процедур» готовые документы внесут в правительство.

В октябре 2019 года российские власти рассматривали возможность ввода налоговых льгот для граждан. Такие меры, по их мнению, должны были простимулировать россиян к переходу на гарантированный пенсионный план. Среди основных предложений тогда были снижение налогооблагаемой базу по НДФЛ, а для работодателей — уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль при софинансировании накоплений работников на пенсию.

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