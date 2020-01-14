В BMW объяснили причины отказа от строительства завода в Калининградской области

Автоконцерн BMW прекратил переговоры о строительстве собственного производства в России в рамках отдельного специнвестконтракта (СПИК) с июля 2019 года года, потому что «не смог найти условия» для создания прибыльного бизнеса, сообщает Forbes со ссылкой на президента BMW Group Россия Штефана Тойхерта.



«Мы считаем, что все автопроизводители [в России] находятся в сложном положении, потому что правила меняются. За последние годы мы обсуждали многие варианты по локализации, но правила игры не были установлены точно. И поэтому с июля этого года мы перестали обсуждать специнвестконтракт вообще. Мы не смогли найти условия, при которых можно вести прибыльный бизнес», — заявил Тойхерт. Он добавил, что максимально возможная сейчас локализация — это «сборка и покраска в отсутствие локальных поставщиков».

В BMW отмечают, что открывать производство автомобилей в России целесообразно, если его объем составляет 100 000 автомобилей. Пока же в России всего в год продается 100 000 премиальных машин.

Ранее BMW определили Калининградскую область как единственное место в России, где они бы хотели строить завод.

Калининградский «Автотор» ранее заключил СПИК и может собирать автомобили BMW в течение 2 лет.