Зацепин: доля местных переработчиков в продажах Янтарного комбината — 4%

«Если взять объем, который был продан здесь, на аукционах в Калининградской области, то эта цифра не очень большая. Это всего 17,6 тонн на 119,8 млн руб. Такая цифра не совсем может радовать», — сказал Зацепин.
На аукционах для местных переработчиков было приобретено всего 50% от выставленного объема сырья в размере (выставлено 32 тонны, продано — 16 тонн).
Глава комбината связал низкую долю местных переработчиков в продажах сырья с возможным приобретением ими янтаря на черном рынке. «Понятно дело, что многие пользовались услугами скажем черных копателей, ныряльщиков», — отметил Зацепин.
Как ранее стало известно, в 2019 году Янтарному комбинату удалось заместить несостоявшиеся отгрузки в Китай.
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