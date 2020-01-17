Янтарный комбинат: нами заинтересовался «китайский Ростех»

Янтарный комбинат: нами заинтересовался «китайский Ростех»
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Зацепин: доля местных переработчиков в продажах Янтарного комбината — 4%
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К Янтарному комбинату проявил интерес крупный китайский многопрофильный холдинг. На март запланирован визит китайской стороны в Калининградскую область для оценки возможности стратегического партнерства, то есть заключения «длинного» договора на приобретение янтаря-сырца на крупную сумму. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава Янтарного комбината Михаил Зацепин.

«[С предыдущим китайским партнером] отношения закончились. В прошлом году я ездил в командировку в Пекин. Встречались с крупной китайской компанией, которая по своим объемам практически как китайский Ростех. Буквально на днях они вышли на нас и хотят приехать в первых числах марта. Их заинтересовало наше предприятие и они готовы подключиться и быть одним из ведущих лидеров рынка», — сказал Зацепин.

По его словам, речь идет об «очень серьезной компании», которая занимается космосом, вооружением, а также ювелирной промышленностью. В распоряжении холдинга есть «десятки или сотни» концертных площадок, отметил Зацепин.

Название холдинга глава Янтарного комбината озвучивать не стал.

Предыдущий «китайский контракт» был заключен в 2016 году на приобретение 680 тонн янтаря. Он был досрочно расторгнут в 2019 году в связи с тем, что компания не выкупила последние 200 тонн. Тем не менее комбинату удалось найти другого покупателя на непроданный камень.

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