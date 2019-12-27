Подрядчика онкоцентра отказались считать недобросовестным за работы на школе

Управление ФАС Калининградской области отклонило заявление властей на включение компании «Артель» в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в УФАС.

«На момент принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта [по строительству школы на Артиллерийской] работы в соответствии с графиком выполнения работ по объекту фактически были выполнены: часть работ не принята заказчиком в связи с имеющимися замечаниями, при этом часть работ выполнена с опережением графика выполнения работ. Данное обстоятельство было подтверждено представителями заказчика. По сути, основанием для расторжения контракта послужило неосвоение подрядчиком в установленных директивным графиком строительства объёмов денежных средств», — отметили в УФАС.

«Артель» зашла в Калининградскую область сразу на два крупных объекта — онкоцентр и школу на Артиллерийской. По обоим стройкам власти решили расторгнуть контракты с фирмой и обратиться к правоохранителям.

Компания сейчас оспаривает претензии властей по онкоцентру и ссылается на действия властей по корректировке проекта, которые, по ее мнению, препятствовали своевременному исполнению госконтракта.

Как отметили в УФАС, власти могут отдельно потребовать включения «Артели» в реестр недобросовестных подрядчиков за работы на онкоцентре, но данную жалобу будет рассматривать центральный аппарат ФАС, так как речь идет о контракте стоимостью больше миллиарда рублей.