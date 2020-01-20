Янтарный комбинат: есть идея скупать янтарь у ныряльщиков

Руководство Янтарного комбината полагает, что возможно начать скупку янтаря у ныряльщиков, которые добывают камень в море «не варварским способом». Об этом глава предприятия Михаил Зацепин сообщил «Новому Калининграду».



«Думаю, что в дальнейшем комбинат может продумать, как янтарь, который добыт не варварским, а обычным способом <...> у населения покупать. Если он будет соответствующего качества», — сказал Зацепин.

По его словам, на финансирование такой программы не нужны миллиарды или сотни миллионов рублей, поэтому деньги комбинату на этот проект будет найти несложно.

При этом Зацепин подчеркнул, что пока данная программа находится на стадии идеи и требует проработки в «Ростехом», которому принадлежит комбинат, и областным правительством.

В конец декабря президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную добычу янтаря. В соответствии с поправками в Уголовный кодекс РФ, предусмотрены штрафы за сделки, связанные с самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а также за незаконное хранение этих камней, их перевозку или пересылку в любом виде за исключением ювелирных, бытовых изделий и лома.

Тем, кто ранее подпадал под аналогичную статью Кодекса об административных правонарушениях, грозит штраф до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. Если же стоимость камней превышает 2 млн 250 тыс. руб., штраф может составить 2 млн руб., а тюремный срок — до четырех лет.