В 2019 году перевалка зерна через калининградский порт рухнула на 61%

В 2019 году перевалка зерна через калининградский порт рухнула на 61%
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экономика

Четвертый квартал 2019 года не изменил негативной тенденции, складывавшейся с перевалкой зерна через калининградский порт в течение года. По итогам последних трех месяцев года сокращение перевалки составило 70% (в декабре — 43%), а по итогам года общее снижение зафиксировано на уровне 61%. Такие данные приводит Администрация портов Балтийского моря.

По итогам года было перевалено всего 577 тыс. тонн зерна против 1,47 млн тонн годом ранее. В 2017 году зерновые терминалы порта перевалили 993 тыс. тонн зерна.

Основной терминал, через который идет отгрузка зерна на экспорт принадлежит ГК «Содружество». Резкое падение экспорта зерна через терминал группы произошло из-за претензий Россельхознадзора к качеству зерна, вывозимого компанией.

Позднее стало известно о том, что в Калининградской области из-за критической ситуацией с невозможностью вывоза зерна элеваторы оказались заполнены и зерно хранилось под открытым небом.

«Данная критическая ситуация сложилась в Калининградской области в связи с невозможностью реализации пшеницы урожая 2019 года и требует немедленных решений. Основным трейдером, который ежегодно закупал у аграриев Калининградской области пшеницу и отправлял ее на экспорт является ГК „Содружество“», — говорилось в письме Калининградского зернового клуба, датированном августом.

Позднее калининградское зерно начали экспортировать через клайпедский порт, вывозя товары в Литву железной дорогой.


Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter