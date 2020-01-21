В 2019 году перевалка зерна через калининградский порт рухнула на 61%

Четвертый квартал 2019 года не изменил негативной тенденции, складывавшейся с перевалкой зерна через калининградский порт в течение года. По итогам последних трех месяцев года сокращение перевалки составило 70% (в декабре — 43%), а по итогам года общее снижение зафиксировано на уровне 61%. Такие данные приводит Администрация портов Балтийского моря.



По итогам года было перевалено всего 577 тыс. тонн зерна против 1,47 млн тонн годом ранее. В 2017 году зерновые терминалы порта перевалили 993 тыс. тонн зерна.

Основной терминал, через который идет отгрузка зерна на экспорт принадлежит ГК «Содружество». Резкое падение экспорта зерна через терминал группы произошло из-за претензий Россельхознадзора к качеству зерна, вывозимого компанией.

Позднее стало известно о том, что в Калининградской области из-за критической ситуацией с невозможностью вывоза зерна элеваторы оказались заполнены и зерно хранилось под открытым небом.

«Данная критическая ситуация сложилась в Калининградской области в связи с невозможностью реализации пшеницы урожая 2019 года и требует немедленных решений. Основным трейдером, который ежегодно закупал у аграриев Калининградской области пшеницу и отправлял ее на экспорт является ГК „Содружество“», — говорилось в письме Калининградского зернового клуба, датированном августом.

Позднее калининградское зерно начали экспортировать через клайпедский порт, вывозя товары в Литву железной дорогой.