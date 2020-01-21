Грузопоток калининградской паромной линии за 2 года сократился вдвое

Грузопоток калининградской паромной линии за 2 года сократился вдвое
Виталий Невар / Новый Калининград
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По итогам 2019 года объем паромных грузов, обработанных в калининградском порту, снизился на 37%. Такие данные приводит Администрация портов Балтийского моря.

Всего калининградская паромная линия перевалила 703 тыс. тонн грузов против 1,1 млн тонн. в 2018 году. По сравнению с 2017 годом объем перевалки снизился более, чем вдвое.

Сокращение потока грузов, доставляемых паромной линией, продолжалось до конца года (в 4 квартале снижение составило 39%, в декабре — столько же).

В 2019 году был период, когда область осталась полностью без паромного сообщения. Тогда власти области писали обращались к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой установить сквозной тариф для паромной переправы Балтийск — Усть-Луга.
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