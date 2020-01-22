Алиханов: программа кредитования бизнеса под 1% заработает в четверг

Программа льготного кредитования бизнеса на востоке области под 1% годовых начнет действовать с четверга, 23 января. Об этом в своем в Instagram в среду написал губернатор Антон Алиханов.

«Уже в четверг официально запускаем программу льготного кредитования „Восток“ на территории 11 городских округов Калининградской области. Как и планировали, распределим первые 300 млн рублей на льготные займы в сумме от 2 млн до 50 млн рублей всего под 1% годовых сроком на 7 лет. На них могут претендовать как действующие, так и новые бизнес-проекты», — написал на своей страничке Алиханов.

Губернатор также перечислил условия для получения кредита: география, соответствие целям займа (пополнение оборотных средств или инвестиционные цели), обязательства по созданию рабочих мест, залоговое обеспечение и софинансирование.