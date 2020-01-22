В Калининград не пустили тонны курятины из Турции и «молочки» из Ленобласти

26 тонн курятины и 18 тонн молока прибыли в Калининград с нарушением в ветеринарных сертификатах. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Мясо птицы из Турции задержано в Калининградском порту. При проверке ветеринарных сертификатов выявлено, что документы, подтверждающие благополучие местности по гриппу, не заверены печатью. Также не соответствуют даты выработки продукции указанной на грузе и занесенной в сертификат.

Молочная продукция различного ассортимента из Ленинградской области прибыла с ветеринарным сертификатом в статусе «погашено». Сотрудники Россельхознадзора отметили, что такой документ может указывать на нелегальный оборот продукции.

Выпуск груза приостановлен до выяснения обстоятельств.