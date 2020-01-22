В Калининград не пустили тонны курятины из Турции и «молочки» из Ленобласти

В Калининград не пустили тонны курятины из Турции и «молочки» из Ленобласти
Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Продуктовая безопасность

26 тонн курятины и 18 тонн молока прибыли в Калининград с нарушением в ветеринарных сертификатах. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Мясо птицы из Турции задержано в Калининградском порту. При проверке ветеринарных сертификатов выявлено, что документы, подтверждающие благополучие местности по гриппу, не заверены печатью. Также не соответствуют даты выработки продукции указанной на грузе и занесенной в сертификат.

Молочная продукция различного ассортимента из Ленинградской области прибыла с ветеринарным сертификатом в статусе «погашено». Сотрудники Россельхознадзора отметили, что такой документ может указывать на нелегальный оборот продукции.

Выпуск груза приостановлен до выяснения обстоятельств.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter