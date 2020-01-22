Депутат: договориться о возврате комиссионной торговли в области не удалось

Инициатива областной Думы о разрешении договоров комиссии в калининградской торговле была отклонена. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook депутат Госдумы Александр Пятикоп. «Договоренности в министерствах и комитетах не была достигнуто. В результате поправка была отклонена. Теперь придётся пройти более сложный путь минимум в полгода», — написал Пятикоп.



Как сообщил «Новому Калининграду» собеседник в калининградском ритейле, в минувшем году инициатива облдумы получила отрицательное заключение Совета законодателей Федерального собрания. То есть законопроект был возвращен на доработку.

Среди аргументов отклонения инициативы: возможность монополизации рынка крупными ритейлерами (с выручкой более 4 млрд руб. в год), потому что малые компании будут лишены поддержки в предложенной форме, а также выпадающие доходы бюджета.

В России договоры комиссии были запрещены с 1 января 2018 года. До этого момента ими пользовалось большинство калининградских торговых сетей. Фактически они принимали у импортера или производителя товар на реализацию, не становясь его собственником, и платили только НДС с торговой наценки, а не с цены всего товара, как сейчас.

Отмена договоров комиссии для Калининградской области была в пакете поправок к Закону об ОЭЗ, вступившему в силу с начала 2018 году. Но в процессе рассмотрения законопроекта в Госудме авторы законопроекта, среди которых были депутат Александр Пятикоп и нынешний глава администрации Калининграда Алексей Силанов, отозвали поправки о разрешении комиссионной торговли.

Позднее ответственность за отзыв поправки взял на себя лично губернатор Антон Алиханов. Решение о ее отзыве принималось на совещании у помощника президента РФ по экономическим вопросам Андрея Белоуслова.

Губернатор исходил из того, что 1 января 2018 года начнет действовать новая форма уплаты налогов сельхозпроизодителями — «единый сельхозналог + НДС». Эта форма позволит зачитывать производителям «входящий» НДС в приобретенных товарах, а значит, снизит налоговое давление, возникшее после отмены договоров комиссии. Но 1 января 2018 года данная норма в силу не вступила и заработала только через год.