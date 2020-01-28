В Минтрансе надеются сэкономить на реконструкции морского канала в Калининграде

Замглавы Минтранса РФ Юрий Цветков в кулуарах Всероссийской конференции в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками, рассказал, что ведомство ведет дискуссию с группой «Содружество» по реконструкции Калининградского морского канала. Минтранс ищет пути, при которых суда класса Panamax смогут проходить по нему и без дополнительных инвестиций в его расширение и углубление, пишет РИА «Новости».

«Мы этот вопрос внимательно рассматривали с инициаторами — с группой „Содружество“, с правительством Калининградской области, с другими участниками, Росморпорт принимал участие. Я хочу сказать, что в соответствии с комплексным планом модернизации речь идет о реконструкции существующего канала и на это выделены средства ... коллеги из „Содружества“ вышли с инициативой, которая была поддержана правительством Калининградской области, чтобы расширить этот канал, углубить под Panamax, но сумма существенно превышает те, которые заложены сейчас в комплексном плане, и мы попросили коллег внимательно проработать... над обоснованием инвестиций», — сказал Цветков.

Замглавы Минтранса также отметил, что ведомство не видит грузовую базу под столь масштабный и финансово затратный проект. Он напомнил, что грузооборот Калининградского порта в 2019 году упал на 21%, до 11 миллионов тонн.

Ранее сообщалось, что стоимость реконструкции Калининградского морского канала для возможности прохода по нему судов класса Panamax оценивается в 35–46 миллиардов рублей.