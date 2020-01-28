Минтруд считает, что следует снизить прожиточный минимум в России

Уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года предлагается установить ниже на 3,7%, чем за третий квартал. С такой инициативой выступил Минтруд, объясняя это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума. Документ Минтруда опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, пишет «Коммерсант».

По данным Минтруда, цена на картофель, морковь, репчатый лук снизилась более чем на 20%, на белокочанную капусту — на 18,2%, на свеклу — на 19,6%.

Согласно предложению Минтруда прожиточный минимум составит 10 609 руб. на душу населения; для трудоспособного населения — 11 510 руб. (снижение на 3,6%); для пенсионеров — 8788 руб. (меньше на 3,3%); для детей — 10 383 руб. (меньше на 4,2%).