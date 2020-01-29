«Продукты питания» запустили в области птицеферму с инвестициями в 1,2 млрд

Группа компаний «Продукты питания» запустила в эксплуатацию птицеводческое производство полного цикла с инвестициями в 1,2 млрд рублей, они полностью освоены пишет в среду «РБК Калининград».

Производство открылось в 2019 году в Зеленоградском районе, в него входят 20 птицеферм по откорму кур мясных пород в поселке Котельниково и инкубаторий в поселке Рябиновка Багратионовского района.

Планируется, что производительность фермы составит порядка 6,5 млн голов в год. Объемы мяса птицы в убойном весе составит 10,5 тыс. тонн. На предприятии создано 594 рабочих места. Реализовывать продукцию намерены в Калининградской области, Казахстане, Белоруссии, Марокко, Алжире, Армении, Грузии, Азербайджане и других странах.