В ЕСОО грозят юрлицам-неплательщикам принудительным списанием денег со счетов

Региональный оператор по обращению с отходами принудительно взыскал с юридических лиц за неоплату вывоза мусора почти 1,5 млн рублей. Деньги взимались по решению суда, сообщает ЕСОО на своем сайте.



В указанную сумму входят непосредственно задолженность, пени и судебные расходы. 1 млн 435 тыс. рублей взысканы с 15 юридических лиц, соответствующие решения судов выносились с ноября 2019 года по настоящее время. ЕСОО предъявляет судебные приказы в банках, в результате деньги списываются со счетов неплательщиков вне зависимости от их воли. «Это только первые, но действенные шаги регионального оператора по принудительному взысканию задолженности», — заявили в ЕСОО.