Стала известна примерная дата открытия крупнейшего ТЦ в области

Одним из якорных арендаторов крупнейшего торгового центра области «Молл Балтии» стал калининградский «Спар». Он намерен открыть на выезде из города свой крупнейший магазин формата Interspar общей площадью 3,3 тыс. кв.м. Сейчас самый большой Interspar в области имеет площадь 2,3 тыс. кв.м. Об этом «Новому Калининграду» сообщил представитель «Спар-Калининград».
Точная дата открытия пока не известна. Супермаркет будет открываться вместе со всем торговым центром ориентировочно 1 июня, сообщили в компании.Напомним, строительство ведет «Гамма Инвест Групп». Ранее объект планировалось ввести в эксплуатацию в марте-апреле 2020 года. По словам представителей «Гаммы», суммарная торговая площадь «Балтии Молла» на 1 тыс. кв.м превысит площадь «Европы», крупнейшего на данный момент торгового центра города.
Представитель «Гамма Инвест Групп» оказался недоступен для комментариев.
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