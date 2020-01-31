«Коммерсант»: из-за коронавируса задерживаются поставки китайских смартфонов в Россию

Из-за вспышки нового коронавируса китайские производители смартфонов Huawei (включая дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок оборудования в Россию, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на источники среди партнёров этих брендов.



Фабрики продлили новогодние каникулы до 10 февраля, и есть вероятность, что продлят ещё. Также поставки начала переносить компания Apple, чьи фабрики также расположены в Китае.

По данным издания, дефицита смартфонов пока не ожидается — перед праздниками российские компании обычно заказывают товар «с запасом». Однако, по словам экспертов, если задержка продлится более двух недель, возможен определённый дефицит, если более пяти недель — уже можно говорить о последствиях для рынка. Кроме того, задержка в поставках рискует привести к росту цен на смартфоны на 10-15% к концу февраля.