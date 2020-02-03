Рост оборотов в калининградской экономике оказался втрое ниже инфляции

По итогам 2019 года оборот отслеживаемых Росстатом организаций в Калининградской области вырос всего на 1,5%. Инфляция а среднем в 2019 году составляла 5%. Таким образом, суммарный оборот организаций за год снизился. Такие данные приводит Росстат.



Многие отрасли показали сокращение оборотов даже в номинальном выражении (без учета инфляции). Так оборот сельхозбизнеса упал на 2%, торговли — на 2,5% (за счет значительного сокращения оптовой торговли, розничная торговля показала рост), строительства — на 25,3% и организаций, работающих в сфере культуры, спорта и развлечений — на 31%.

Обрабатывающие производства показали рост оборотов на уровне инфляции (5%). Выше инфляции росли обороты у отрасли гостеприимства, IT, операций с недвижимостью и других отраслей.