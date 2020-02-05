УФАС отменило торги «Янтарьэнерго» на полмиллиарда из-за нарушений закона

Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области признало, что «Янтарьэнерго» нарушило закон, определив подрядчика для работ по строительству элементов электроподстанции в Рощино на 110 кВ за 456 млн руб. Соответствующее решение опубликовано в картотеке решений ФАС.



Антимонопольщики выдали энергетикам предписание отменить итоги закупки, в которой победителем была определена компания «ТрансЭнергоСнаб».

Как видно из решения антимонопольного органа, «Янтарьэнерго» объявило торги, и на них заявилось 4 компании, в том числе «ТрансЭнергоСнаб» и «СБ «Регион». Сначала все компании к торгам допустили, а потом решение отменили, и «ТрансЭнергоСнаб» оказалось единственной допущенной компанией. Поэтому с ней и было принято решение заключить договор.

«СБ «Регион» сочла, что его необоснованно не допустили к торгам и пожаловалось в УФАС. Комиссия управления сочла, что формально заявка «СБ «Регион» действительно не соответствовала требованиям: в ней не было сведений о персонале, привлекаемом для выполнения строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ. Однако этой же информации, по данным УФАС, не было и в заявке «ТрансЭнергоСнаб», заявку которого в «Янтарьэнерго» к торгам допустили.

Более того, «ТрансЭнергоСнаб» в своей заявке указал, что в судебных разбирательствах не участвовал. Однако, как стало известно процессе разбирательства, компания судилась непосредственно с «Янтарьэнерго» до конца декабря 2019 года.

«Янтарьэнерго», являясь заказчиком и организатором закупки, располагало сведениями об участии ООО «ТрансЭнергоСнаб» в судебных разбирательствах и не могло не знать о их наличии, так как на момент подачи и рассмотрения заявок являлось ответчиком по делу № А21-13766/2019, истцом по которому выступало ООО «ТрансЭнергоСнаб», — говорится в решении УФАС.