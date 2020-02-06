Городские власти выявили 136 «незаконных» ларьков в городе

Городские власти выявили 136 «незаконных» ларьков в городе
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В 2019 году власти Калининграда выявили 136 нестационарных торговых объектов, по их мнению, незаконно размещенных на улицах города. Об этом на последнем совместном заседании комитетов по торговле и малому бизнесу Калининградской торгово-промышленной палаты заявил замглавы администрации Калининграда Евгений Чернышев.

60 «незаконных» объектов были размещены на участках многоквартирных домов.

Десятью годами ранее на землях многоквартирных домов размещалось всего 36 ларьков, отметил Чернышев.

Дискуссия между предпринимателями властями по поводу законности размещения ларьков на территории многоквартирных домов идет довольно давно. Бизнес полагает, что он вправе ставить свои объекты без согласования с администрацией на частной земле, к которой относится земля под домами, при согласии жильцов. Власти же полагают, что это незаконно.

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что Калининградский областной суд отклонил иск компании «Быстрое питание» (сеть общепита «РостерХит») к городскому совету Калининграда о признании незаконным запрета на установку ларьков на земельных участках многоквартирных жилых домов без включения в схему размещения нестационарных торговых объектов.
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