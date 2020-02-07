Банк России снова опустил ключевую ставку

Банк России на первом в 2020 году заседании опустил ключевую ставку на 0,25 п.п., теперь она составит 6%. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщили на сайте регулятора.

Как и ранее, главным аргументом в пользу снижения ставки стало замедление инфляции. В январе рост цен составил 0,4%, а с коррекцией на сезонность был практически нулевым.

Это корректировка стала шестой раз подряд в пользу снижения ставки. ЦБ начал снижать ставку более полугода назад и опустил в общей сложности на 1,5 п.п. При этом, как отмечает РБК со ссылкой на экономистов, цены до сих пор на это заметно не отреагировали. Годовой рост цен не приближается к целевому для ЦБ уровню 4%, а все больше отдаляется от него, и по итогам 2020 года может оказаться ниже прогнозных 3,5–4%.