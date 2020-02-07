В Калининграде микропредприятие оштрафовано на 500 тысяч за взятку директора

В Калининграде микропредприятие оштрафовано на 500 тысяч за взятку директора
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Калининграде оштрафовано одно из микропредприятий за попытку директора дать взятку. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что руководитель фирмы пытался дать взятку приставу-исполнителю для прекращения судебного производства. Однако тот сообщил в правоохранительные органы. Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд назначил штраф в размере 500 тыс. руб.

Постановление не вступило в законную силу.

Также по факту дачи взятки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

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