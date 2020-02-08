Правительство РФ одобрило законопроект об уничтожении алкогольного конфиската

Правительство РФ одобрило законопроект об уничтожении конфискованной алкогольной или спиртосодержащей продукции. Решение опубликовано на его сайте в субботу.



Изменения предлагается внести в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции. «Предлагается внести изменение, в соответствии с которым изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом административного правонарушения, подлежат уничтожению по решению суда», — отмечается в материалах правительства.

Как отмечает ТАСС, из справки Минфина следует, что сейчас затраты на хранение изъятого алкоголя быстро растут: в 2016 году они составили 155 млн руб., в 2018 году — уже почти 687 млн руб. Министерство отмечает, что на 34 складских площадках в ожидании решений судов хранится свыше 80 тыс. тонн изъятой нелегальной продукции и предметов, расходы на оплату которых по госконтракту в 2019 году достигалит 60 млн руб. в месяц. Еще в среднем 3,5 млн рублей ежемесячно стоит хранение технологического оборудования, ожидающего решения об утилизации, и в 5 млн обходится хранение более 280 единиц транспортных средств, изъятых за перевозку нелегального алкоголя.

В октябре 2019 года в Калининграде на ул. Ялтинской полиция и прокуратура обнаружили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. У организаторов производства изъяли свыше 100 тыс. литров алкоголя, а ущерб от их действий оценивался в 100 млн рублей.



