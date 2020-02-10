Дом на Куршской косе продают за 155 млн рублей

Дом на Куршской косе продают за 155 млн рублей
Скриншот сервиса по поиску недвижимости ЦИАН
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В поселке Лесное Калининградской области выставлена на продажу резиденция более чем за 155 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте сервиса по поиску недвижимости Циан.

3-этажный кирпичный дом площадью 462 квадратных метра находится в Зеленоградском городском округе. Размещен на 18 сотках земли. Продавец презентует дом как «уникальный», «не имеющую аналогов», а также выполненный «по эксклюзивному проекту известного дизайнера». Недвижимость предлагается купить за 155 736 000 рублей.

Особняк попал в рейтинг самых дорогих загородных резиденций на Северо-Западе РФ, выставленных на продажу, составленный ЦИАН. Он занял третье место из десяти.

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