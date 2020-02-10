Зафиксировано максимальное с 2005 года падение цен на газ в феврале

Зафиксировано максимальное с 2005 года падение цен на газ в феврале
Виталий Невар / Новый Калининград
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Зафиксирован минимальный уровень февральских цен на газ. Стоимость не опускалась так низко с 2005 года. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Падение зафиксировано на европейском хабе Зеебрюгге по контрактам с поставкой на месяц вперед. На хаб приходится около 5% физической торговли газом. Отмечается, что динамика цен различных хабов всегда схожа. Стоимость опустилась до 95,7$ за 1000 куб. м.

Такие низкие цены связаны с несколькими причинами. В первую очередь, торговые войны США с Китаем, а также замедление темпов роста экономики последнего привели к избытку предложения сжиженного природного газа в мире. Также европейские компании, пытаясь застраховать себя от возможного нового конфликта между «Газпромом» и «Нафтогазом», закачали в подземные хранилища рекордный объем газа. Однако перед Новым годом компании договорились. Зима также оказалась мягче обычной. Существует большая вероятность, что это приведет к рекордному уровню запасов в подземных хранилищах газа к концу зимы. Их заполненность уже составляет 69,4% против 49,5% годом ранее.


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