УФНС: на начало 2020 года задолженность физлиц в области составляет 1,8 млрд руб.

УФНС: на начало 2020 года задолженность физлиц в области составляет 1,8 млрд руб.
Виталий Невар / Новый Калининград
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На начало 2020 года задолженность физлиц в Калининградской области составляет 1,8 млрд рублей, что составляет 12% от суммарной задолженности налогоплательщиков. Об этом в понедельник, 10 февраля, «Новому Калининграду» сообщили в региональном УФНС.

«Физические лица, которые не произвели уплату имущественных налогов не позднее 2 декабря 2019 года, попадают в разряд должников. Таким лицам производится ежедневное начисление пени на сумму неуплаченного налога», — отметили в ведомстве. Просрочившие своевременную уплату налогов физлица должны будут погасить сумму долга, а также штрафные пени.

Также в УФНС отметили, что получить актуальную информацию по состоянию долгов и заплатить текущие налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», используя для этого реквизиты банковской карты или онлайн-приложение.


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