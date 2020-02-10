В калининградской торговле ухудшились настроения

В четвертом квартале 2019 года индекс предпринимательской уверенности в торговом бизнесе Калининградской области снизился с −2 до −5%. Каждый пятый представитель торгового бизнеса констатировал ухудшение ситуации по сравнению с предыдущим кварталом, улучшение — всего 8%. Впрочем большинство (72%) представителей бизнеса не заметили особых изменений. Такие результаты показало выборочное обследование конъюнктуры и деловой активности предприятий розничной торговли, проведенное Калининградстатом. В рамках обследования анкетировалисть представители 50 компаний.



Среди факторов, ограничивающих деятельность представители торгового бизнеса называли недостаточный платежеспособный спрос населения (54% всех ответов), высокую арендную плату (46%), высокий уровень налогов (40%), высокий процент по кредитам (26%), недостаток финансовых средств (26%), высокие транспортные расходы (22%) и сложности получения кредита (16%).

В последнем квартале года в кредит было продано порядка 11% всех реализованных в области товаров, отмечают в Калининградстате.