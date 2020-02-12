Заподозренную в сговоре с ЕСОО компанию не пустили на торги «Калининградтеплосети»

Заподозренную в сговоре с ЕСОО компанию не пустили на торги «Калининградтеплосети»
Виталий Невар / Новый Калининград

Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области сочло незаконными действия муниципального предприятия «Калининградтеплосеть», отказавшего в допуске к торгам по рассылке квитанций компании «Рефайди Балтия». Соответствующее решение опубликовано в базе решений ФАС.

Как отмечается в решении, «Рефайди Балтия» предоставила все необходимые документы, но ее заявку не допустили до торгов из-за того, что она не предоставила справку из налоговой об отсутствии задолженности перед бюджетом. Как отмечают в УФАС, такую справку в муниципальном предприятии не имели права требовать. Разрешено лишь требовать информацию о задолженности перед бюджетом в размере более 25% от балансовой стоимости активов компании. И такая информация была предоставлена.

В итоге к торгам были допущены «Почта России» и «Почтэк». Последний дал лучшее предложение — 1,86 руб. за квитанцию, при том что торги начинались 6,84 руб. Основным владельцем «Почтэка» является совладелец медиахолдинга «Западная пресса» Александр Власов (75%). Остальные 25% принадлежат Сергею Слющенкову.

Ранее УФАС установило, что региональный мусорный оператор ЕСОО заключил договор на безальтернативной основе с «Рефайди Балтия» на доставку квитанций в 2020 году в результате введения в заблуждение компании «Биллинг Онлайн Решения» из Екатеринбурга, которая предлагала более выгодную цену.

На 2019 год ЕСОО заключило 4 контракта с «Рефайди Балтия» на 28 млн руб., раздробив закупку. Сначала УФАС, а потом суд признали действия незаконными. В УФАС сочли, что госпредприятие специально раздробило закупку, чтобы не проводить аукцион, а закупить однотипные услуги у единственного поставщика, то есть без проведения конкурентных торгов.

Недавно УФАС возбудило дело, в рамках которого будет пытаться доказать сговор ЕСОО и «Рефайди Балтия». Если это удастся сделать, то госпредприятию грозит штраф в размере 7-8 млн руб.

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