УФАС: мусорный оператор ввел победителя аукциона в заблуждение и купил дороже

Управление Федеральной антимонопольной службы сочло, что региональный мусорный оператор «Единая служба обращения с отходами» ввел в заблуждение компанию «Биллинг Онлайн Решения» из Екатеринбурга относительно сроков заключения договора на рассылку квитанций по итогам выигранного аукциона. Это дало возможность областному предприятию провести новую неконкурентную закупку по более высокой цене у компании, которую ранее заподозрили в сговоре с руководством ЕСОО. Об этом говорится в решении УФАС по жалобе «Биллинг Онлайн Решения» на действия предприятия, возглавляемого Алексеем Хряпченко. Решение опубликовано в картотеке ФАС.



Как видно из решения УФАС, госпредприятие, готовя закупку, не указало в аукционной документации срок, в который победитель должен был направить ему подписанный экземпляр договора. При этом положением о закупках ЕСОО установлено, что контракт по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола: в данном случае не ранее 21 декабря 2019 и не позже 30 декабря 2019.

18 декабря ЕСОО запросило у победителя торгов дополнительную информацию, которую, по мнению антимонопольщиков, должно было требовать до аукциона, а не после. В данном письме помимо прочего сообщалось, что при отсутствии разногласий подписание договора планируется на 23 декабря.

«Приглашаем полномочного представителя общества прибыть в указанную дату в ГП КО „ЕСОО“ для завершения процедуры заключения договора, предоставления перечисленных выше документов и сведений и обсуждения организационных моментов дальнейшего сотрудничества», — говорилось в письме ЕСОО.

Однако уже на следующий день, 19 декабря, получив протокол разногласий от победителя торгов, госпредприятие Хряпченко объявило «Биллинг Онлайн Решения» уклонившимся от заключения договора и начало новую, неконкурентную процедуру закупки услуг у единственного поставщика, компании «Рефайди Балтия», которая по итогам аукциона заняла третье место.

Сроки заключения контракта и начала оказания были сформулированы предприятием таким образом, что возникают сомнения, что их мог соблюсти кто-либо, кроме прошлогоднего поставщика — «Рефайди Балтия», отмечают в УФАС.

В результате договор был заключен по цене за единицу услуги на 14% выше той, что предложил победитель торгов (7,4 против 6,5 руб.). При этом общая цена договора равна стартовой цене торгов — 33,9 млн руб. Торги же начинались со ставки 10,4 руб. за единицу или почти на 60% выше, чем предложила компания из Екатеринбурга.

«Таким образом, вследствие введения заказчиком в заблуждение заявителя относительно срока подписания проекта договора указанный договор был заключен по цене, превышающей цену заявителя на 0,90 руб. за единицу услуги», — говорится в решении УФАС.

УФАС имеет право на основании своего решения обжаловать законность заключения контракта по более высокой цене в суде.

Конкурсное агентство областного правительства в ходе разбирательства в УФАС выступало на стороне ЕСОО.

Напомним, что на 2019 год ЕСОО заключило 4 контракта с «Рефайди Балтия» на 28 млн руб., раздробив закупку. Сначала УФАС, а потом суд признали действия незаконными. В УФАС сочли, что госпредприятие специально раздробило закупку, чтобы не проводить аукцион, а закупить однотипные услуги у единственного поставщика, то есть без проведения конкурентных торгов.