Накопления «очень богатых людей» в мире за год выросли на 10%

Накопления «очень богатых людей» в мире за год выросли на 10%
Виталий Невар / Новый Калининград
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Состояние «очень богатых» людей в мире по итогам года превысило $26,6 трлн. Об этом сообщает в среду РБК со ссылкой на отчет международной консалтинговой компании Wealth-X.

В качестве «очень богатых» классифицируются те, чьи накопления составляют от от $5 млн до $30 млн. Таких в мире по итогам 2019 года насчитывалось 2,7 млн человек — на 10% больше,чем годом ранее. Их общее состояние также выросло на 10%. Больше всего «очень богатых» людей в 2019 году проживало в Нью-Йорке, Токио и Гонконге.

Сильнее всего общее количество благосостояния выросло в Северной Америке (15,2%) и Азии (10,3%). Менее всего благосостояние изменилось в странах Латинской Америки и Карибского бассейна (+0,1%).

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