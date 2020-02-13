«Теплосеть»: в декабре горожане гораздо хуже платят за отопление

Счета за тепло стабильно оплачивают в среднем 97% жителей Калининграда. Однако при оплате счетов за декабрь этот уровень традиционно снижается, сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» директор МП «Калининградтеплосеть» Александр Салмин.



«Видимо, население на новогодние праздники потратилось, поэтому у нас сбор за декабрь стал где-то процентов на 7 меньше, чем обычно собиралось», — отметил он. Такая ситуация, по его словам, повторяется из года в год. В настоящее время долг горожан за отопление составляет около 700 млн рублей. Единственные меры воздействия на должников — судебное решение и запрет выезд за рубеж. «Результатов пока мало», — констатировал Салмин. В 2019 году у приставов было соответствующих исполнительных производств на 120 млн рублей, однако в бюджет поступило лишь 65 млн рублей, рассказал он.