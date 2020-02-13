Нижегородова: пятая часть предпринимателей в области применяют ЕНВД, который отменяют

Нижегородова: пятая часть предпринимателей в области применяют ЕНВД, который отменяют
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области около 20% предпринимателей применяют систему налогообложения «единый налог на вмененный доход». Данный налоговый режим планируется полностью отменить с начала 2021 года. Об этом в интервью порталу Rugrad.eu заявила бизнес-омбудсмен Светлана Нижегородова.

«Это очень и очень востребованный малым бизнесом режим. И сейчас многие собственники небольших и даже микропредприятий прямо говорят о том, что они стоят перед выбором. Если ЕНВД отменят без какой-либо адекватной альтернативы этом налоговому режиму, то они либо закроются, либо будут работать „в чёрную“. Относительно нового закона о самозанятых — я надеюсь, что вскоре эта система заработает и в нашем регионе, но полной альтернативой ЕНВД она не станет как минимум по той причине, что для самозанятых нельзя иметь наемных работников», — сказал Нижегородова.

Ранее против отмены ЕНВД выступали местные аптечные сети, для которых переход на другой налоговый режим приведет к росту налоговой нагрузки как минимум в 5 раз.


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