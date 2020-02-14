Гурылев: в прошлом году мы полностью выключали ТЭЦ-2

В мае 2019 года в рамках эксперимента по отключению калининградской энергосистемы от БРЭЛЛ было произведено полное прекращении производства электроэнергии Калининградской ТЭЦ-2, которая в последние годы являлась фактически единственным крупным источником производства электроэнергии в Калининградской области. Об этом в ходе пресс-конференции в среду, 12 февраля, заявил директор филиала ТЭЦ-2 Олег Гурылев.



«Если в первые сути еще 1 блок ТЭЦ-2 работал разгружено очень сильно, то во вторые и третьи сутки испытания ТЭЦ-2 стояла на нуле и полностью все необходимую нагрузку обеспечивали вновь построенные станции», — отметил Гурылев.

При этом глава ТЭЦ-2 отметил, что свою роль сыграло удачное время года, когда требуемая области мощность не превышает 500 МВт, в то время как в зимние месяцы пиковая потребность возрастает до 900 МВт.

На данный момент построены 3 новые газовые электростанции общей мощностью порядка 771 Мвт. Еще одна угольная электростанция находится в процессе строительства. Мощность ТЭЦ-2 составляет 900 МВт.