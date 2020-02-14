Гурылев: в прошлом году мы полностью выключали ТЭЦ-2

Гурылев: в прошлом году мы полностью выключали ТЭЦ-2
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Энергетика

В мае 2019 года в рамках эксперимента по отключению калининградской энергосистемы от БРЭЛЛ было произведено полное прекращении производства электроэнергии Калининградской ТЭЦ-2, которая в последние годы являлась фактически единственным крупным источником производства электроэнергии в Калининградской области. Об этом в ходе пресс-конференции в среду, 12 февраля, заявил директор филиала ТЭЦ-2 Олег Гурылев.

«Если в первые сути еще 1 блок ТЭЦ-2 работал разгружено очень сильно, то во вторые и третьи сутки испытания ТЭЦ-2 стояла на нуле и полностью все необходимую нагрузку обеспечивали вновь построенные станции», — отметил Гурылев.

При этом глава ТЭЦ-2 отметил, что свою роль сыграло удачное время года, когда требуемая области мощность не превышает 500 МВт, в то время как в зимние месяцы пиковая потребность возрастает до 900 МВт.

На данный момент построены 3 новые газовые электростанции общей мощностью порядка 771 Мвт. Еще одна угольная электростанция находится в процессе строительства. Мощность ТЭЦ-2 составляет 900 МВт.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter