Жители региона задолжали более 450 млн по транспортному налогу

Жители региона задолжали по транспортному налогу более 450 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным заместителя председателя правительства региона Натальи Сибирёвой, всего в области более 5,1 тысячи крупных должников. Она также отметила, что практически все муниципалитеты снизили совокупную задолженность по транспортному налогу более чем на 15%. Меньше всего неплательщиков в Гусевском, Пионерском и Янтарном городских округах. Чиновница также отметила, что жители региона стали активнее платить все виды налогов.
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