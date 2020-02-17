Банк России намерен изменить основания для блокировки счетов

Центробанк РФ намерен скорректировать перечень признаков сомнительных операций. Об этом в понедельник, 17 февраля, пишет издание РБК.

Как отмечает издание, сейчас перечне ЦБ значится более 100 позиций. Если действия клиента банка не соответствуют хотя бы одной из них, банк может заблокировать счет. Список критериев не обновлялся восьми лет, поэтому регулятор решил исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения подозрительных операций.

В частности, если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это может считаться признаком сомнительной операции.

Также предлагается считать подозрительными случаи, когда клиент требует от банка проведений операции по исполнительному документу. Банк сможет отказаться проводить операцию, если есть подозрения, что транзакция направлена на отмывание денег или обналичивание.

В перечень могут попасть регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя. Исключение — зарплата, пенсия, алименты, выплата возмещений по страховкам и другие юридически обоснованные действия.

В списке сомнительных могут также оказаться дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук и т.п.) или с одной группы IP-адресов на счета разных компаний.

Впервые в список сомнительных операции могут попасть те, которые связанные с приобретением или продажей виртуальных активов — цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале.