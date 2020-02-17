Облвласти отчитываются о росте производства овощей после эмбарго 2014 года

Облвласти отчитываются о росте производства овощей после эмбарго 2014 года
Виталий Невар / Новый Калининрад
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По данным областного правительства, с 2014 года в регионе существенно выросло производство овощей. Это связывается с введением продовольственного эмбарго, следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства.

По его данным, после введения российского продовольственного эмбарго с 2014 года валовое производство овощей в этих категориях хозяйств увеличилось почти в два раза. В 2014 году это было 17,8 тыс. тонн, в 2019 году — 34,8 тыс. тонн. В том числе в закрытом грунте производство выросло в 2,5 раза — с 1,8 тыс. тонн в 2014 году до 4,7 тыс. тонн в 2019. «При этом в картофелеводстве освоено направление коммерческого семеноводства, работающее на обеспечение семенами картофеля высших категорий внутри региона и на общероссийском рынке», — добавили в региональном правительстве.

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